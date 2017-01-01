«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину в Парижі

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Поліція в центрі Парижу

Терористи навіть назвали ім’я вбитого нападника

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за влаштовану у четвер стрілянину в районі Єлисейських полів в центрі Парижа.

Про це повідомляє агентство AFP.

Екстремісти назвали також ім'я нападника, яким начебто виявився прибувший з Бельгії бойовик Абу Юсеф аль-Бельджікі.

Президент Франції Франсуа Олланд також заявив, що стрілянина в центрі Парижа пов'язана з тероризмом.

За його словами, вранці 21 квітня збереться силовий блок уряду.

Співчуття французам вже висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

#UPDATE Islamic State group claims Paris shooting: Amaq — AFP news agency (@AFP) 20 квітня 2017 р.

«Главком» повідомляв, що в четвер ввечері сталася стрілянина у центрі Парижу: за останніми даними, в результаті нападу загинув один правоохоронець, ще двоє серйозно поранені.

Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував сховатися, але в результаті його було вбито правоохоронцями.

За даними телеканалу BFMTV, зловмисник «був озброєний армійською зброєю, можливо автоматом Калашникова».

Після стрілянини у центрі Парижу контртерористичний відділ поліції розпочав розслідування.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття народу Франції.

«Це жахливо! Жахливі речі відбуваються сьогодні в світі. Схоже на ще одну терористичну атаку», - сказав Трамп.