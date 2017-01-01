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    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину в Парижі

    • Сьогодні, 02:49
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    Поліція в центрі Парижу
    Поліція в центрі Парижу

    Терористи навіть назвали ім’я вбитого нападника

    Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за влаштовану у четвер стрілянину в районі Єлисейських полів в центрі Парижа.

    Про це повідомляє агентство AFP.

    Екстремісти назвали також ім'я нападника, яким начебто виявився прибувший з Бельгії бойовик Абу Юсеф аль-Бельджікі.

    Президент Франції Франсуа Олланд також заявив, що стрілянина в центрі Парижа пов'язана з тероризмом.

    За його словами, вранці 21 квітня збереться силовий блок уряду.

    Співчуття французам вже висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

    «Главком»  повідомляв, що в четвер ввечері сталася стрілянина у центрі Парижу: за останніми даними, в результаті нападу загинув один правоохоронець, ще двоє серйозно поранені.

    Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував сховатися, але в результаті його було вбито правоохоронцями.

    За даними телеканалу BFMTV, зловмисник «був озброєний армійською зброєю, можливо автоматом Калашникова».

    Після стрілянини у центрі Парижу контртерористичний відділ поліції розпочав розслідування.

    Президент США Дональд Трамп висловив співчуття народу Франції.

    «Це жахливо! Жахливі речі відбуваються сьогодні в світі. Схоже на ще одну терористичну атаку», - сказав Трамп.

    теракт Франція Париж Ісламська держава
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