«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину в Парижі
- Сьогодні, 02:49
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Терористи навіть назвали ім’я вбитого нападника
Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за влаштовану у четвер стрілянину в районі Єлисейських полів в центрі Парижа.
Про це повідомляє агентство AFP.
Екстремісти назвали також ім'я нападника, яким начебто виявився прибувший з Бельгії бойовик Абу Юсеф аль-Бельджікі.
Президент Франції Франсуа Олланд також заявив, що стрілянина в центрі Парижа пов'язана з тероризмом.
За його словами, вранці 21 квітня збереться силовий блок уряду.
Співчуття французам вже висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
#UPDATE Islamic State group claims Paris shooting: Amaq— AFP news agency (@AFP) 20 квітня 2017 р.
«Главком» повідомляв, що в четвер ввечері сталася стрілянина у центрі Парижу: за останніми даними, в результаті нападу загинув один правоохоронець, ще двоє серйозно поранені.
Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував сховатися, але в результаті його було вбито правоохоронцями.
За даними телеканалу BFMTV, зловмисник «був озброєний армійською зброєю, можливо автоматом Калашникова».
Після стрілянини у центрі Парижу контртерористичний відділ поліції розпочав розслідування.
Президент США Дональд Трамп висловив співчуття народу Франції.
«Це жахливо! Жахливі речі відбуваються сьогодні в світі. Схоже на ще одну терористичну атаку», - сказав Трамп.