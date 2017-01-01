Іслямов визнав: всупереч блокаді українські товари потрапляють в окупований Крим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Власник телеканала ATR, один із засновників кримськотатарського батальйону «Аскер» Ленур Іслямов

Товари везуть через Харків і далі через територію Росії

Незважаючи на блокаду окупованого Криму, українські товари продовжують потрапляти на півострів. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Ленур Іслямов, бізнесмен, власник телеканала ATR, один із засновників кримськотатарського батальйону «Аскер».

«Як ми почали блокаду 20 вересня 2015 року, так вона досі й триває. Тобто нічого провозити не можна, окрім передбаченого постановою Кабміну №1035... Ми закрили ввезення товарів на трьох постах адмінкордону з Кримом. Але вони везуть українську продукцію, що має попит у Криму, через Харків, Бєлгород і далі через територію Росії, потім через Керченську переправу вона потрапляє на окуповану територію. Так, це дуже довгий шлях. Ціна стала вищою і це коло, яким проїжджає товар до Криму, не окупається. Але ця схема все одно працює», – розповів Іслямов.

Він пояснив, що причина в тому, що українські товари за цією схемою можна провозити, не розмитнюючи у Росії.

«Свого часу, коли ми тільки розпочинали блокування, дуже дивувалися, чому фури, які йдуть до Криму, не оглядаються російськими митниками. Що ж з’ясувалось? Їде машина, а у неї два види документів на руках. Одні вона показує на українському боці, інші надає російським митникам після проходження українських постів. Росія зробила так, щоб ці «підприємці» нічого не сплачували. Номери автомобілів, які виїжджають з України за такою подвійною схемою, росіяни на кордонах знають, тому спокійно пропускають. Тобто компанії з материкової України працюють з Росією, разом мінімізували всі витрати, пов’язані з блокуванням», – зазначив Іслямов.