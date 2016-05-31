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    На Херсонщині побудували дамбу, що не дає воді потрапити до Криму

    • Сьогодні, 08:30
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    У Херсонській області побудували дамбу, яка перекриває доступ до води для кримчан

    На Північно-кримському каналі, у Херсонській області, звели дамбу, яка відрізає доступ до води для жителів Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook написав київський журналіст Андрій Клименко.

    «Це ворота до Криму. З одного боку, в Херсонській області, вони мокрі, з іншого, з боку окупованого Криму, – сухі. І будуть сухі до закінчення окупації», – пише він і продовжує: «Хто не в темі – це дамба в Північнокримському каналі, що перекриває подачу води до Криму. Раніше замість неї були мішки з піском... А канал хоч і називається Північнокримський, проходить через всю Херсонську область, від Каховки до Криму, понад 100 км, і зрошує майже половину її площі. На території Херсонщини витрачається приблизно 1/5 частина стоку ПКК. Потім і дамба...»

    Нагадаємо, на збудованій на Чонгарі біля адмінкордону з окупованим Росією Кримом телекомунікаційній вежі три передавачі вже мовлять на півострів

    Як відомо, 17 березня в с. Чонгар Херсонської області за участі міністра інформаційної політики Юрія Стеця, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша, голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата Рафата Чубарова, голови Нацради з питань телерадіомовлення Юрія Артеменка, а також члена Нацради Сергія Костинського та голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва офіційно відкрито телекомунікаційну вежу, побудовану для організації українського мовлення на територію окупованого Криму.

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    На Херсонщині побудували дамбу, що не дає воді потрапити до Криму
    На Херсонщині побудували дамбу, що не дає воді потрапити до Криму
    На Херсонщині побудували дамбу, що не дає воді потрапити до Криму
    На Херсонщині побудували дамбу, що не дає воді потрапити до Криму

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