На Херсонщині побудували дамбу, що не дає воді потрапити до Криму

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У Херсонській області побудували дамбу, яка перекриває доступ до води для кримчан

На Північно-кримському каналі, у Херсонській області, звели дамбу, яка відрізає доступ до води для жителів Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook написав київський журналіст Андрій Клименко.

«Це ворота до Криму. З одного боку, в Херсонській області, вони мокрі, з іншого, з боку окупованого Криму, – сухі. І будуть сухі до закінчення окупації», – пише він і продовжує: «Хто не в темі – це дамба в Північнокримському каналі, що перекриває подачу води до Криму. Раніше замість неї були мішки з піском... А канал хоч і називається Північнокримський, проходить через всю Херсонську область, від Каховки до Криму, понад 100 км, і зрошує майже половину її площі. На території Херсонщини витрачається приблизно 1/5 частина стоку ПКК. Потім і дамба...»

Нагадаємо, на збудованій на Чонгарі біля адмінкордону з окупованим Росією Кримом телекомунікаційній вежі три передавачі вже мовлять на півострів.

Як відомо, 17 березня в с. Чонгар Херсонської області за участі міністра інформаційної політики Юрія Стеця, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша, голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата Рафата Чубарова, голови Нацради з питань телерадіомовлення Юрія Артеменка, а також члена Нацради Сергія Костинського та голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва офіційно відкрито телекомунікаційну вежу, побудовану для організації українського мовлення на територію окупованого Криму.