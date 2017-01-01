Італійська авіакомпанія Alitalia, яка зібралась літати у Київ, запустила процедуру банкрутства

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Літаки компанії Alitalia

За початок процедури банкрутства акціонери проголосували одноголосно

Італійська авіакомпанія Alitalia почала процедуру банкрутства. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

За даними агентства, процедура почалася, після того як співробітники компанії відкинули план з виведення авіаперевізника з кризи, який передбачав рекапіталізацію в розмірі € 2 млрд, скорочення зарплат і робочих місць.

За початок процедури банкрутства акціонери проголосували одноголосно. Вони визнали серйозне «економічне і фінансове становище», в якому опинилася компанія, відзначається в заяві.

У компанію планується залучити тимчасову адміністрацію, яка представить нову стратегію розвитку. Вона, за даними агентства, може зробити продаж активів, скорочення діяльності і робочих місць. Якщо протягом двох років не вдасться вивести компанію з кризи, буде розглядатися питання про її ліквідацію.

У той же час на сайті компанії розміщена інформація, що Alitalia отримує кредит від уряду і зовнішнє управління. Буде розроблений проект виведення компанії з кризи. Всі перельоти за проданими квиткам гарантуються.

Як раніше повідомляв «Главком», авіакомпанія Alitalia заявила про відновлення регулярних рейсів з Риму до Києва. Alitalia припинила літати за маршрутом Київ – Рим у 2014 році.



Alitalia була заснована в 1946 році. Вона є найбільшим авіаперевізником Італії, п'ятим за величиною в Європі