Із Львівської галереї мистецтв зникло 95 стародруків

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Львівська галерея мистецтв

Їх вартість на чорному ринку може сягнути десятків мільйонів доларів

Генеральний директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк заявив про зникнення із галереї 95 унікальних стародруків. Їх вартість на чорному ринку може сягнути десятків мільйонів доларів.

За словами Возняка, перевірка поки що торкнулася лише кириличних стародруків. «Очевидно, що розкрадалося все це десятиріччями. Ми наразі ще не перевіряли стародруки німецькою, польською та іншими мовами. Вони є ще більш імпортопривабливими», – розповів він ZAXID.NET.

Керівництво галереї вже зробило подання до СБУ та поліції. «Ми хочемо все зробити максимально публічним, щоб справу було неможливо зам’яти», – наголосив Возняк.

Також він зазначив, що тепер зрозумів, чому його призначення викликало такий шалений опір.