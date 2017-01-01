ЄС планує надати Україні 50 мільйонів євро допомоги

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ЄС надав Україні приблизно 400 млн євро допомоги від початку конфлікту на Донбасі

«Це свідчення того, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну», заявив єврокомісар

Європейський союз розглядає нову програму допомоги Україні на 50 мільйонів євро.

Про це заявив комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган, повідомляє «Радіо Свобода».

«Зараз разом із віце-прем’єр-міністром ми обговорюємо нову програму допомоги вартістю 50 мільйонів євро. Це свідчення того, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Своїм візитом я хотів запевнити вас, що конфлікт, який відбувається в Україні, далеко не забутий, а якраз навпаки», – зазначив Ган.

Він додав, що від початку конфлікту в Україні Європейський союз із різних джерел надав країні приблизно 400 мільйонів євро допомоги.

Нагадаємо, єврокомісар Ган також заявляв, що немає причин говорити про призупинення безвізу для України, водночас ЄС не збирається вести переговори з Україною про нову асоціацію.

Комісар Європейського союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган відвідував Україну з візитом 1-2 червня.