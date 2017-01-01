В Україну їде єврокомісар Хан

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Єврокомісар Йоганнес Хан

Єврокомісар відвідає Київ, Маріуполь і Дніпро

Комісар Європейського союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан відвідає Україну з візитом 1-2 червня. Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні.

Згідно з повідомленням посольства, єврокомісар відвідає Київ, Маріуполь і Дніпро.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

17 травня президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписання президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та представником мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України.

22 травня офіційний журнал Європейського союзу оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.

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Джерело: Інтерфакс-Україна