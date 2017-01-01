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    Єврокомісар: немає причин говорити про призупинення безвізу для України

    • Сьогодні, 22:13
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    Йоганнес Хан
    Йоганнес Хан

    Єврокомісар Йоханнес Хан сподівається, що відповідні причини не з'являться

    Немає ніяких причин говорити про призупинення безвізового режиму з ЄС через темпи реформ в Україні.

    Про це заявив єврокомісар Йоганнес Хан.

    «Я обіцяв приїжджати в Україну кожні три місяці, як тільки прийшов на цю посаду. Те, що я приїжджав рідше, свідчить про те, що ситуація нормалізована. Ми не повинні спекулювати становищем про припинення безвізового режиму. Зараз для цього немає ніяких причин. Сподіваюся, що вони не з'являться», - сказав він.

    Комісар Європейського союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан відвідує Україну з візитом 1-2 червня. 

    До слова, сьогодні, 1 червня, у приміщенні клубу Кабінету міністрів України відбувся офіційний запуск проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС».

    Нагадаємо, безвіз запрацює в ніч з 10 на 11 червня.

    Також фіскальна служба розробила пам'ятку для подорожуючих за кордон.

    Джерело: Ліга.net

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    безвізовий режим ЄС Єврокомісар Україна
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