Єврокомісар: немає причин говорити про призупинення безвізу для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йоганнес Хан

Єврокомісар Йоханнес Хан сподівається, що відповідні причини не з'являться

Немає ніяких причин говорити про призупинення безвізового режиму з ЄС через темпи реформ в Україні.

Про це заявив єврокомісар Йоганнес Хан.

«Я обіцяв приїжджати в Україну кожні три місяці, як тільки прийшов на цю посаду. Те, що я приїжджав рідше, свідчить про те, що ситуація нормалізована. Ми не повинні спекулювати становищем про припинення безвізового режиму. Зараз для цього немає ніяких причин. Сподіваюся, що вони не з'являться», - сказав він.

Комісар Європейського союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан відвідує Україну з візитом 1-2 червня.

До слова, сьогодні, 1 червня, у приміщенні клубу Кабінету міністрів України відбувся офіційний запуск проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС».

Нагадаємо, безвіз запрацює в ніч з 10 на 11 червня.

Також фіскальна служба розробила пам'ятку для подорожуючих за кордон.

Джерело: Ліга.net