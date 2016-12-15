  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЄС скасував антидемпінгове мито на імпорт сталевих канатів з України

    • Сьогодні, 13:35
    • Розсилка
    Сталеві канати
    Сталеві канати

    З 10 лютого будуть скасовані антидемпінгові мита на імпорт сталевих канатів з України та Молдови

    Європейський Союз скасував антидемпінгове мито в розмірі 10,5% на імпорт сталевих канатів з України. Про це йдеться в повідомленні в Офіційному журналі ЄС.

    З 10 лютого будуть скасовані антидемпінгові мита на імпорт сталевих канатів з України та Молдови.

    Раніше заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала, що очікує скасування зазначених антидемпінгових мит.

    Читайте також


    Микольська розповіла, що великий виробник металевих виробів завод «Стальканат-Сілур» (Одеса) та Мінекономіки активно працювали з Європейською комісією з 2014 року з даного питання, що призвело до істотного зниження антидемпінгових мит у 2015 році до 10,5%.
    У січні 2016 року Європейська комісія знизила антидемпінгове мито на імпорт сталевих канатів з України з 51,8% до 10,5%. Дане мито діяло з 1999 року.

    Джерело: Українські новини
    Читайте також
    ЄС імпорт Мінекономіки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ