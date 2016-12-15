ЄС скасував антидемпінгове мито на імпорт сталевих канатів з України

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Сталеві канати

З 10 лютого будуть скасовані антидемпінгові мита на імпорт сталевих канатів з України та Молдови

Європейський Союз скасував антидемпінгове мито в розмірі 10,5% на імпорт сталевих канатів з України. Про це йдеться в повідомленні в Офіційному журналі ЄС.

З 10 лютого будуть скасовані антидемпінгові мита на імпорт сталевих канатів з України та Молдови.

Раніше заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала, що очікує скасування зазначених антидемпінгових мит.



Микольська розповіла, що великий виробник металевих виробів завод «Стальканат-Сілур» (Одеса) та Мінекономіки активно працювали з Європейською комісією з 2014 року з даного питання, що призвело до істотного зниження антидемпінгових мит у 2015 році до 10,5%.

У січні 2016 року Європейська комісія знизила антидемпінгове мито на імпорт сталевих канатів з України з 51,8% до 10,5%. Дане мито діяло з 1999 року.

