Мінекономіки: Україна має 10 недоторгованих ринків

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Наталія Микольська

У Мінекономіки наразі завершують роботу над Національною експортною стратегією

Україна не використовує повністю торговельний потенціал 10 ринків. Про це заявила Наталія Микольська, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, під час Зовнішньополітичного форуму, організованого Інститутом світової політики.

Торговельний представник наголосила, що Україна недопрацьовує у контексті торгівлі з ринками США, Німеччини, Великобританії, Франціїя, Японії, Китаю, Швеції, Швейцарії, Канади та Ірландії. За її словами, необхідно пояснювати українському бізнесу, як використовувати вже наявні можливості, зокрема у рамках генералізованої системи преференцій (зі США).

«У нас вже зараз є ряд товарів, які ми можемо ввозити з нульовим митом, при цьому рівень використання цього режиму у нас 25%. Це означає, що є багато ніш, де треба допрацьовувати. Але вкрай важливо зрозуміти, куди ми рухаємося стратегічно, які ресурси нам потрібні, і мати план дій на наступні п’ять років», - пояснила Микольська.

У Мінекономіки наразі завершують роботу над Національною експортною стратегією.

«За період незалежності України не було стратегічного документу, який би говорив, які наші дороговкази, які наші переваги та недоліки, що нам треба змінити. І питання не лише в роботі нашого бізнесу. Наприклад, наша стратегія показала, що в нас величезні проблеми з освітою. Проблеми не лише з точки зору просування бізнесу, але і проблеми з комунікацією. Ми також до кінця не розуміли, які наші пріоритетні ринки», - пояснила Микольська.

Окремо заступник міністра економіки відзначила конструктивну співпрацю з МЗС України, зокрема у контексті роботи створеного в Мінекономрозвитку Офісу з просування експорту