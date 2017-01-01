Євген Нищук прокоментував чутки про трирічну дискваліфікацію України на «Євробаченні»

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Емблема «Євробачення»

Міністр повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних листів з цього приводу

Інформація про те, що Україну можуть дискваліфікувати на три роки від участі в «Євробаченні» через скандал щодо російської учасниці, не є підтвердженою. Про це повідомив міністр культури Євген Ніщук в інтерв’ю Eurovision.ua, відповідаючи на питання, чи насправді ця ситуація може скінчитися таким чином для України.

«Поки не готовий коментувати цю ситуацію, тому що інформація щодо дискваліфікації України на три роки – лише чутки. Ми не маємо ніяких офіційних листів, щоб про це говорити», – відповів міністр.

«Україна – відкрита мультикультурна країна, проте ситуація із представницею Російської Федерації на «Євробаченні» – це очевидна провокація. І тут всі наперед розуміли, що є конкретні закони України. Ми перебуваємо фактично у стані війни. У кожній країні є закон, і питання закону не обговорюється. Тому ми зробили все так, як того вимагав закон», – пояснив посадовець.

Як повідомлялося, 22 березня Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд до країни співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на конкурсі «Євробачення-2017», через її відвідування окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.