«Євробачення»: конкурсанти запустили у небо кулі із прапорами своїх країн
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42 кулі із прапорами країн-учасниць «Євробачення-2017» запустили в Києві
Із даху однієї з офіційних локацій «Євробачення-2017» – Euroclub у небо учасники конкурсу запустили прапори країн-учасниць. Це – одна із «фішок» офіційної церемонії відкриття музичної першості. Представники держав-учасниць виходили на доріжку за алфавітним порядком, передає ТСН.
До слова, кількість повітряних куль співпадає із кількістю країн-учасниць, 42 штуки. Вони оформлені у стилі символу «Євробачення» – намиста.
Нагадаємо, 17-ій годині у Києві розпочалася урочиста церемонія червоної доріжки, якою мають пройти делегації всіх 42 країн-учасниць цьогорічного Євробачення. Традиційна для конкурсу на Євробаченні червона доріжка стартує на площі Конституції перед Маріїнським палацом. Цього року вона є рекордно довгою – 265 метрів.
Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.
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