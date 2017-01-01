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    «Євробачення»: конкурсанти запустили у небо кулі із прапорами своїх країн

    • Сьогодні, 19:33
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    Конкурсанти запустили у небо кулі із прапорами своїх країн.
    Фото: ТСН
    Конкурсанти запустили у небо кулі із прапорами своїх країн.

    42 кулі із прапорами країн-учасниць «Євробачення-2017» запустили в Києві

    Із даху однієї з офіційних локацій «Євробачення-2017» –  Euroclub у небо учасники конкурсу запустили прапори країн-учасниць.  Це – одна із «фішок» офіційної церемонії відкриття музичної першості. Представники держав-учасниць виходили на доріжку за алфавітним порядком, передає ТСН.

    До слова, кількість повітряних куль співпадає із кількістю країн-учасниць, 42 штуки. Вони оформлені у стилі символу  «Євробачення» – намиста.

    Нагадаємо,  17-ій годині у Києві розпочалася урочиста церемонія червоної доріжки, якою мають пройти делегації всіх 42 країн-учасниць цьогорічного Євробачення. Традиційна для конкурсу на Євробаченні червона доріжка стартує на площі Конституції перед Маріїнським палацом. Цього року вона є рекордно довгою – 265 метрів.

    Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

    Читайте також матеріал «Главкома»: «Євробачення» у Києві. Як потрапити на концерти і не прогадати з квитком

    Євробачення Україна
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