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    Єврокомісія обіцяє Україні 600 млн євро в найближчі тижні

    • Сьогодні, 14:36
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    Фінансова допомога ЄС Україні
    Фінансова допомога ЄС Україні

    Юнкер наголосив, що це рішення прийнято за результатом проведених Україною реформ

    Європейська комісія планує виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги в сумі 600 млн євро в найближчі тижні. Про це повідомив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у Брюсселі.

    «Це буде зроблено (виділення коштів) в найближчі тижні», - сказав він.

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    Юнкер наголосив, що це рішення прийнято за результатом проведених Україною реформ.

    Він зазначив, що Україна є стратегічним партнером Європейського Союзу.

    Нагадаємо, Юнкер також заявив, що безвізовий режим для України буде наданий до літа.

    Джерело: Українські новини
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