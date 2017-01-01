Єврокомісія обіцяє Україні 600 млн євро в найближчі тижні
- Сьогодні, 14:36
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Фінансова допомога ЄС Україні
Юнкер наголосив, що це рішення прийнято за результатом проведених Україною реформ
Європейська комісія планує виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги в сумі 600 млн євро в найближчі тижні. Про це повідомив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у Брюсселі.
«Це буде зроблено (виділення коштів) в найближчі тижні», - сказав він.
Юнкер наголосив, що це рішення прийнято за результатом проведених Україною реформ.
Він зазначив, що Україна є стратегічним партнером Європейського Союзу.
Нагадаємо, Юнкер також заявив, що безвізовий режим для України буде наданий до літа.
Джерело: Українські новини