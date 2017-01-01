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    Європа має показати Путіну готовність захищатися, але не обривати контакту з ним, - Меркель

    • Сьогодні, 17:41
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    Ангела Меркель
    Ангела Меркель

    Канцлер: Анексія Криму і конфлікт на сході України викликали занепокоєння у країн Балтії та Польщі

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель підкреслила важливість подвійної стратегії НАТО щодо Росії на тлі нової ситуації у сфері безпеки в Європі. Про це вона заявила у щотижневому відео зверненні, передає Deutsche Welle.

    За словами Меркель, анексія Криму і конфлікт на сході України викликали занепокоєння у країн Балтії та Польщі, а ситуація в Молдові викликає питання у Румунії та Болгарії.

    Як зазначила канцлер, цим країнам було важливо, щоб НАТО відреагував на події і, приміром, направив війська в країни Балтії. «Німеччина завжди дуже уважно стежила за тим, щоб, з одного боку, демонструвати готовність до захисту всієї території альянсу, а з іншого - не обривати переговорного контакту з Росією», - заявила вона.

    Меркель підкреслила, що всі заходи приймаються таким чином, щоб не порушувати Основоположного акта Росія-НАТОі забезпечити подальшу роботу Ради Росія-НАТО.

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