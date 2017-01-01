Колишнього радника Трампа попереджали про ризики спілкування з росіянами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Getty Images Майкл Флінн

Майкл Флінн знав, що його розмови з послом РФ Кисляком майже напевно відстежувалися спецслужбами США

Колишнього радника Дональда Трампа з нацбезпеки Майкла Флінна високопоставлені члени перехідної команди Трампа попереджали про ризики через його контакти з російським послом в США Сергієм Кисляком. Про це повідомляє газета Washington Post з посиланням на колишніх і нинішніх посадових осіб США.

За їх словами, це сталося за кілька тижнів до телефонної розмови в грудні, яка в підсумку пізніше призвела до відставки Флінна.

Як пише газета, в кінці листопада Флінну повідомили, що його розмови з Кисляком майже напевно контролювалися спецслужбами США.

Також наголошується, що посадові особи були стурбовані тим, що Флінн не цілком розумів мотиви російського посла, і керівник перехідної команди ради безпеки Трампа попросив у чиновників адміністрації Барака Обами секретне досьє ЦРУ на Кисляка. При цьому не відомо, чи читав Флінн цей документ.

Нагадаємо, у лютому Майкл Флінн подав у відставку з посади радника Трампа, визнавши, що дезінформував начальство про контакти з російським послом Сергієм Кисляком, що відбулися до вступу Трампа на посаду президента.

Флінн говорив з послом Росії у Вашингтоні в грудні. Спочатку колишній армійський генерал заперечував, що темою розмов були санкції, і слідом за ним про це заявляв віце-президент Майк Пенс. Цю версію підтримали і в Кремлі. Пізніше пан Флінн повідомив Білому дому, що тему санкцій все ж таки могли обговорювати.

Флінн у новій декларації про доходи підтвердив інформацію про отримання 45 тис. доларів від Russia Today за промову, виголошену в 2015 році.

Джерело: Українська правда