Європарламент не зміг з першого разу обрати нового президента

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Найбільше голосів набрав представник Європейської народної партії Антоніо Таяні

В Європарламенті перше голосування не забезпечило обрання нового голови.

Про це за результатами таємного голосування у Страсбурзі оголосив чинний президент ЄП Мартін Шульц.

«Жодний із кандидатів не отримав абсолютної більшості (50% плюс один голос. – Ред.). Відтак, за процедурою, я оголошую друге голосування», – заявив Шульц.

Воно відбудеться сьогодні.

За результатами першого туру найбільше голосів, як очікувалося, набрав представник Європейської народної партії Антоніо Таяні – 274.

Друге місце посів лідер Прогресивного альянсу соціалістів та демократів Джанні Піттелла – 183.

Кандидат від Європейських консерваторів та реформістів Хельга Стівенс набрала 77 голосів підтримки.

Депутат від Європейських зелених Джин Ламберт – 56.

Представник Європейських об’єднаних лівих Елеонора Флоренца має 50 голосів.

Кандидат від Європи націй і свободи Лаврентій Ребега набрав 43 голоси.

За процедурою, таємне голосування може відбуватися у чотири тури. Якщо у перших трьох жоден із кандидатів не набере абсолютної більшості (50% плюс один голос), то до четвертого виходять два, які отримали найбільше голосів порівняно з іншими. Далі переможцем стає кандидат, який отримав звичайну більшість у порівнянні зі своїм опонентом.

Якщо обидва кандидати набрали у четвертому турі однакову кількість голосів, то президентом Європарламенту обирається старший за віком.

Нагадаємо, Верховстадт зняв свою кандидатуру на посаду президента Європарламенту.