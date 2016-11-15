Верховстадт зняв свою кандидатуру на посаду президента Європарламенту

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Гі Верховстадт

Рішення викликало бурхливу реакцію серед євродепутатів

Лідер Альянсу лібералів та демократів за Європу Гі Верховстадт відкликав свою кандидатуру на пост глави законодавчого органу ЄС.

Про це оголосив у вівторок перед початком голосування чинний президент Європарламенту Мартін Шульц.

«Пан Верховстадт щойно повідомив мені, що відкликав свою кандидатуру», – сказав Шульц.

Це рішення викликало бурхливу реакцію серед депутатів, які розділилися, висловлюючи підтримку, а також обурення діями лідера лібералів.

Відтак наразі кандидатами на пост голови ЄП залишається сім кандидатів від решти політичних груп.

Передвиборна стратегія бельгійського політика Верховстадта полягала у тому, що він би міг стати компромісною фігурою на пост президента ЄП поміж найбільшими фракціями Європейської народної партії та Прогресивного альянсу соціалістів та демократів.