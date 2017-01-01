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    Євросоюз підтримав заборонених в Росії «Свідків Єгови»

    • Сьогодні, 12:59
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    «Свідки Єгови», як і всі інші релігійні організації, повинна мати можливість мирно користуватися свободою зібрань, - нагадали у Європі

    Брюссель виступив на підтримку релігійного руху «Свідки Єгови», діяльність якого напередодні була заборонена на території Росії. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

    «Свідки Єгови», як і всі інші релігійні організації, повинна мати можливість мирно користуватися свободою зібрань, як це гарантовано Конституцією Росії, а також міжнародними зобов'язаннями РФ і світовими стандартами прав людини», - зазначає ЕСВД.

    Як повідомлялось, Верховний суд визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборонив діяльність всіх 395 відділень, що діють на території країни. Представник «Свідків Єгови» заявив про готовність звернутися в апеляційну інстанцію і при необхідності дійти до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Рішення вступить в силу через 30 діб.

    17 березня Мін'юст звернувся до Верховного суду з вимогою заборонити «Свідків Єгови» в Росії через порушення ними антіекстремістского законодавства. Через кілька днів діяльність управлінського центру руху в Росії була припинена, організацію внесли в список екстремістських організацій Мін'юсту.

    У відповідь на це «Свідки Єгови» попросили ВС визнати їх жертвою політичних репресій, однак, вислухавши доводи сторін, суд відмовився приймати зустрічний позов.

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