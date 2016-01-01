Євросоюз продовжив санкції проти Росії до 31 липня 2017 року

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На сайті Європейської ради 19 грудня з’явилося оголошення: санкції проти РФ продовжено до 31 липня 2017 року

Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії до 31 липня 2017 року. Про це йдеться на сайті Європейської ради.

«Сьогодні, 19 грудня, Рада продовжила економічні санкції проти конкретних секторів економіки Росії до 31 липня 2017 року», – йдеться у повідомленні.

Санкції продовжили через недотримання Мінських угод.

У Єврораді нагадали, що ці санкції було введено 31 липня 2014 року строком на один рік у відповідь на дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. У вересні 2014 року їх було посилено. Санкції спрямовані на фінансову, енергетичну та оборонну сфери Росії, а також сферу товарів подвійного призначення.

Окрім того, як повідомляється, наразі діють обмежувальні заходи, а саме заборона на видачу віз і заморожування активів, стосовно 152 осіб та 37 організацій.

Як повідомлялося 14 грудня, лідери Європейського сюзу ухвалили рішення щодо продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку.

Нагадаємо, Україна готує розширення списку санкцій проти РФ.