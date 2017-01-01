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    Кабмін призначив керівника аеропорту «Бориспіль»

    • Сьогодні, 16:46
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    Керівником «Борисполя» став Павло Рябікін

    Кабінет міністрів України призначив головою Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна. Про це на спільному брифінгу з головою «Укравтодору» Славомиром Новаком заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

    Зокрема, за словами Омеляна, сьогодні Кабмін призначив Павла Рябікіна керівником аеропорту «Бориспіль».

    «Сьогодні уряд нарешті прийняв рішення і призначив керівника аеропорту «Бориспіль» – пана Павла Рябікіна», – заявив Омелян. Міністр зазначив, що обговорить плани розвитку аеропорту з новим керівником уже сьогодні.

    Зазначимо, Рябікін з листопада 2012 року був нардепом від партії «Удар», з липня 2014 по вересень 2015 року був заступником міського голови Києва.

    Джерело: РБК-Україна

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