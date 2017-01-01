Авакову набрид «лібералізм» уряду щодо блокувальників на Донбасі

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Арсен Аваков

Арсен Аваков хоче, щоб силовикам надали дозвіл розігнати блокувальників на Донбасі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить Антитерористичний центр дати силовим органам повноваження розганяти учасників блокади на Донбасі.

На нараді з представниками металургійних підприємств під керівництвом прем'єра Володимира Гройсмана він сказав, що «лібералізм» Кабінету міністрів і переговори з учасниками блокади ні до чого не призводять.

«Я зараз сидів і згадував 14-й рік, коли я вранці прокидався – і мені на стіл лягало зведення: скільки залізничних колій підірвали, у якому місці і як це позначиться на транспортуванні… Місяця не пройшло, як у нас у 20-градусний мороз відключилася Авдіївка. Бізнес на крові? Піар на крові!» – заявив голова МВС.

Він зазначив, що 10 військовослужбовців Збройних Сил загинули в Авдіївці при спробі відновити електропостачання, і рятувальник, який керував цією операцією, загинув: «Поранених – під 80 людей. Ось кров! Тільки не треба грати на цій крові».

«Володимире Борисовичу, лібералізм нашого уряду не знає меж. Місяць нашої ліберальної політики, ваших ліберальних переговорів з ініціаторами цієї блокади – з ініціативи Березюка, наскільки я знаю, – ні до чого не призводить. Треба приймати рішення», – заявив Аваков.

«Що стосується контрабанди. Давайте теж один одного не обманювати. У нас контрабанда через західний кордон – уся країна знає – значно більший, чим через східний. При чому тут контрабанда? Контрабанда – це окремий процес, проти якого треба дуже чітко працювати, ним займаються предметно й чітко», – наголосив він.

Аваков сподівається, що до середи Гройсман дасть команду – і служба «підготує, нарешті, постанову Кабінету міністрів, яка посилить порядок переходу».

«І я, так само, як і Ви, наполягаю на ситуації мінімального критичного імпорту – товарообміну, який забезпечить лише життєво необхідні речі для України», – сказав він, звертаючись до прем'єра.

«Це питання законодавчо буде врегульовано – і тоді в кого в голові є думки, повинен із цим погодитися, а в кого в голові лише піар, ці люди мені не цікаві в масштабах країни, навіть якщо в них є мандат народного депутата», – заявив міністр.

Він звернувся до народних депутатів: «Шановні колеги, відсиджуватися вже потрібно закінчувати. Давайте приймемо закон, що кожен громадянин України має право перекривати залізничне полотно. Ви не хочете такого закону?».

«Такого закону немає й, напевно, не буде. Тоді давайте дотримуватися тих, які є. І тоді давайте дамо ті повноваження силовим органам, щоб відновити тут ситуацію», – заявив Аваков

«І я просив би керівників Антитерористичного центру, зваживши всі наші багатотерпіння прийняти відповідні рішення. І ми ці рішення забезпечимо», – сказав голова МВС.

Як відомо, АТЦ керує спецопераціями в зоні АТО.

Нагадаємо, вчора учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За підрахунками об'єднання підприємств «Укрметалургпром», прямі втрати від вугільної блокади становитимуть за підсумками року близько 3,5 млрд дол. За даними

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Джерело: Українська правда