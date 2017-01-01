Політики, які підтримують блокувальників на Донбасі, грають у чужу гру – Гройсман

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Володимир Гройсман

Комусь хочеться реалізувати придністровський і абхазький сценарії – глава уряду

Деякі українські політики грають у чужу гру, підтримуючи блокаду окупованих територій Донбасу. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Комусь хочеться реалізувати придністровський і абхазький сценарії... Наше завдання повернути те, що незаконно забране. Політики, які підіграють блокаді, роблять це умисно, стаючи акторами інших сценаріїв за межами України. Боюсь уявити, що деякі наші політики можуть відігравати в цьому ключову роль», – зазначив глава уряду.

Нагадаємо, що так звана блокада Донбасу триває ще з січня.

15 лютого Кабінет міністрів України запровадив надзвичайні заходи в енергосистемі України через блокування постачання антрацитового вугілля на українські ТЕЦ.