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    Канал Шустера закривається з 1 березня

    • Сьогодні, 10:33
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    Про остаточне закриття каналу повідомив керуючий партнер каналу Павло Єлізаров

    Канал телеведучого Савіка Шустера 3S.tv припиняє супутникове мовлення з 1 березня.

    Про це повідомив керуючий партнер каналу Павло Єлізаров у Facebook.

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    «На жаль, завтра останній день мовлення нашого каналу на супутнику», – повідомив Єлізаров.

    Він не уточнив причини остаточного закриття каналу.

    За його словами, «суспільство і бізнес поки що не відчувають потреби в незалежних ЗМІ, вони готові споживати заготівки олігархічних каналів».

    Нагадаємо, в грудні 2016 року повідомлялося, що телеканал Шустера з 1 січня припиняє свою діяльність.

    Раніше Печерський районний суд Києва в закритому судовому засіданні ухвалив обшукати житло і студію ведучого ток-шоу «Шустер LIVE» Савіка Шустера.

    Як повідомлялося, в квітні 2016 року Київський міський центр зайнятості анулював Шустеру право на роботу в Україні на посаді генерального директора ТОВ «СавікШустерСтудія» – телевізійного продакшну, який виробляв суспільно-політичне шоу «Шустер LIVE». Рішення було прийнято на підставі нібито недостовірної довідки про несудимість.

    Національна спілка журналістів України та Незалежна медіа-профспілка оприлюднили заяву, в якій назвали дії влади неправомірними і кваліфікували їх як прояви правової цензури.

    12 липня 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про незаконність анулювання Київським міським центром зайнятості дозволу на працевлаштування Шустера.

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