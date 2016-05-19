Канал Шустера закривається з 1 березня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про остаточне закриття каналу повідомив керуючий партнер каналу Павло Єлізаров

Канал телеведучого Савіка Шустера 3S.tv припиняє супутникове мовлення з 1 березня.

Про це повідомив керуючий партнер каналу Павло Єлізаров у Facebook.

«На жаль, завтра останній день мовлення нашого каналу на супутнику», – повідомив Єлізаров.

Він не уточнив причини остаточного закриття каналу.

За його словами, «суспільство і бізнес поки що не відчувають потреби в незалежних ЗМІ, вони готові споживати заготівки олігархічних каналів».

Нагадаємо, в грудні 2016 року повідомлялося, що телеканал Шустера з 1 січня припиняє свою діяльність.

Раніше Печерський районний суд Києва в закритому судовому засіданні ухвалив обшукати житло і студію ведучого ток-шоу «Шустер LIVE» Савіка Шустера.

Як повідомлялося, в квітні 2016 року Київський міський центр зайнятості анулював Шустеру право на роботу в Україні на посаді генерального директора ТОВ «СавікШустерСтудія» – телевізійного продакшну, який виробляв суспільно-політичне шоу «Шустер LIVE». Рішення було прийнято на підставі нібито недостовірної довідки про несудимість.

Національна спілка журналістів України та Незалежна медіа-профспілка оприлюднили заяву, в якій назвали дії влади неправомірними і кваліфікували їх як прояви правової цензури.

12 липня 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про незаконність анулювання Київським міським центром зайнятості дозволу на працевлаштування Шустера.