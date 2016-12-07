Американці купують частку в Euronews

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Наразі Euronews належить єгипетському мільярдеру Нагібу Савірісі

Американська телекомпанія NBC News заявила про купівлю Euronews.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що NBC News прагне зміцнити своє міжнародне охоплення, придбавши частку в Euronews, що дасть змогу розширити її охоплення до 277 млн нових домогосподарств, здійснюючи мовлення на 13 мовах у країнах Європи, Африки та Близького Сходу, пише видання.

Як повідомляють джерела, NBC купила 25 відсотків акцій Euronews за $30 млн.

Euronews належить єгипетському мільярдеру Нагібу Савірісі (Naguib Sawiris), станом на сьогодні він володіє 53% акцій компанії.

Наразі в Euronews працює близько 500 журналістів.

Окрім того, Euronews посилить новинне мовлення NBC, що дасть змогу останній конкурувати з CNN на новому рівні. З цією метою створено новий міжнародний підрозділ NBC News International. Його очолить Дебора Тернесс (Deborah Turness), яка виконуватиме роль сполучної ланки поміж інформаційною службою компанії та європейською мережею Euronews.

Як повідомлялося, десятки відомих культурних діячів, науковців та журналістів попросили президента та прем'єр-міністра України допомогти українській службі Euronews, яка може припинити роботу.

Раніше журналісти Euronews страйкували задля збереження української редакції.

Читайте про це в матеріалі «Главкома» «Говорить і показує Москва!» Як знищують українську службу Euronews