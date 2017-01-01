В Україні заборонили ще один російський телеканал

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У одній з програм телеканалу було наведено інформацію про героїчну службу командира батальйону російського спецназу ГРУ Росії в Чечні

За результатами моніторингу телеканалу «Охотник и рыболов», що має юрисдикцію Російської Федерації, Нацрада 23 лютого ухвалила рішення вилучити його із переліку дозволених в Україні. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що 11 і 12 лютого в ефірі телеканалу транслювалася передача «Звезда на крючке» за участю російського офіцера полковника ГРУ Генерального штабу ЗС Російської Федерації Євгена Миколайовича Конопелькіна, передає прес-служба Нацради.

Так, у програмі було наведено інформацію про героїчну службу командира батальйону російського спецназу ГРУ Росії в Чечні, його бажання з дитинства служити у спецназі, описано бойову ситуацію в м. Грозному (Чечня), після участі в якій Конопелькін отримав зірку Героя Росії, що створює для глядачів позитивний образ російського офіцера, який захищає свою країну від бойовиків і відчуває гордість за російську армію.

«Розміщення в ефірі такої інформації свідчить про наявність порушення вимог частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», згідно з якою не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України», - наголосили у регуляторі.

Рішення Національної ради набуває чинності через місяць після його оприлюднення.

Раніше Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканала «Дождь» через невизнання ним суверенітету і територіальної цілісності України.