Кандидат на пост глави Пентагону назвав Путіна ворогом

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Джеймс Маттіс

Маттіс заявив, що має дуже скромні очікування щодо співробітництва з Путіним

Кандидат на посаду глави Пентагону в новій адміністрації США, колишній чотиризірковий генерал Джеймс Маттіс назвав президента Росії Володимира Путіна стратегічним противником і навіть ворогом.

З такою заявою він виступив на слуханнях у Комітеті з питань Збройних сил у Сенаті США, повідомляє Укрінформ.

«Моє ставлення до Путіна полягає у тому, що він обрав бути як стратегічним противником, як зазначив у своїй заяві голова комітету (сенатор Джон Маккейн. – Ред.), так і ворогом у ключових сферах», - підкреслив Маттіс.

Він погодився із зауваженнями законодавців, що обраний президент США Дональд Трамп хоче взаємодіяти з Росією. Як нагадав Маттіс, США і Радянський Союз взаємодіяли навіть під час «холодної війни». «Але особисто я маю дуже скромні очікування щодо співробітництва з Путіним», - зазначив він.

На запитання, що він порадить Трампу, якщо той раптом домовиться з Путіним щодо участі США в НАТО, Маттіс зауважив: «Якби у нас не було сьогодні НАТО, ми мали би створити його. НАТО є життєво необхідним для наших національних інтересів, для безпеки Сполучених Штатів, для захисту свободи й демократій у світі».

Кандидат на посаду міністра оборони також висловив упевненість, що Дональд Трамп попри його заяви про внесення змін до функціонування та фінансування НАТО очікує, що Америка «триматиме своє слово, у тому числі щодо статті 5 Статуту Альянсу (яка вказує, що напад на одного союзника означає напад на весь Альянс. - Ред.)».

При цьому Маттіс підкреслив, що ця його позиція щодо Північноатлантичного альянсу залишатиметься на незмінною і в майбутньому.