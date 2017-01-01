Катастрофа Іл-76: Генерал Назаров заявив, що рішення суду вигідне певним особам

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Генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий літак

Суд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі

Судове розслідування, пов’язане із катастрофою Іл-76 з самого початку було упередженим. Адже суспільство не зрозуміло б, чому за таку масштабну катастрофу, за грати посадили б звичайного підполковника, а не генерала.

Таку думку в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» висловив генерал Віктор Назаров.

«Судове розслідування, пов’язане із катастрофою Іл-76 з самого початку було упередженим. Я переконаний, що така ситуація пов’язана з подіями, які тоді відбувалися в Україні. Більше того, це стосується й того, що була створена нова військова прокуратура»,– переконує Назаров.

Рішення суду про визнання генерала Назарова винним у катастрофі Іл-76, може бути політично вигідним певним особам. Більше того, суспільством краще сприйматиметься той факт, коли за подібні злочини до відповідальності притягнуть чиновника високого рангу.

«Так мало статися, адже службова недбалість може бути тільки прямою. Більше того, рішення суду про визнання мене винним у катастрофі Іл-76 – комусь вигідне. До прикладу, якщо порушити кримінальне провадження щодо такої резонансної справи,як збиття літака, проти звичайного полковника чи підполковника, то як це сприйме суспільство? Тому, одразу краще судити генерала. Безумовно, суспільство схвалить таке рішення. Проте, у цій ситуації, з мене зробили цапа-відбувайла, тому що так зрозуміліше людям»,– додає Віктор Назаров.

Суд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що генералу Назарову наприкінці березня суд винесе вирок у справі збитого Іл-76.

Також відомо, що генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий літак.

У Павлограді на Дніпропетровщині понад півроку тривав суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл-76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебувало 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та дев'ять членів екіпажу. Усі загинули.

У березні цього року на судовому засіданні генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий Іл-76.

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Джерело: zik.ua