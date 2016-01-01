Катастрофа Ту-154: «Ветерани ФСБ» звинуватили Путіна в теракті

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У середовищі російських силовиків, каже він, зріє розкол, так як не всі готові йти по трупах своїх громадян, зазначив полковник ВДВ Росії

В колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 Міноборони РФ настала в результаті теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.

Про це у своєму Facebook заявив екс-начальник Служби безпеки «президента ПМР», полковник ВДВ Росії, терорист Валерій Гратов.

«Хлопці ясно дали зрозуміти, що версія теракту була відкинута офіційними речниками МО Росії не випадково, що б не привертати увагу журналістів. За офіційною версією, причиною падіння Ту-154 була технічна несправність або помилка пілотування. Насправді існує ще одна неофіційна версія від моїх колег», – зазначив він.

За його словами, літак підірвали навмисно, так як борт належав МО РФ і огляд проходить більш лояльно «для своїх».

«Пронести бомбу на борт було не складно. Теракт був санкціонований зверху, тому навіть не маючи чорних ящиків, в ЗМІ відразу стали розганяти заяви, що крах був пов’язаний з технічною несправністю або помилкою пілота», – пише Гратов.

Він зазначає, що замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента, а виконували його «кадирівці».

«Можливо, сам президент не був проінформований про це, Сурков відомий своїми маніпуляціями в плані зливу, виконавцями, швидше за все були люди Кадирова. Важко судити, чи був це смертник, або бомбу пронесли і залишили на борту», – підкреслив Гратов.

У середовищі силовиків, каже він, зріє розкол, так як не всі готові йти по трупах своїх громадян і беззаперечно виконувати вказівки на ліквідацію співвітчизників заради картинки в ЗМІ або політичних інтриг».

Гратов додав, що не має підстав не довіряти «бойовим побратимам і колегам».

Літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.