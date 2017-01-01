Керівники НАТО готові відвідати Україну

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Україна-НАТО

Заступник генсека НАТО Роуз Геттемюллер підтримує візит Північноатлантичної ради в Україну

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер вважає запрошення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана на її адресу та адресу представників Північноатлантичної ради відвідати Україну гарною ідеєю. Як передає УНІАН, про це вона заявила у четвер в Брюсселі після зустрічі з главою українського уряду.

«Я підтримую візит Північноатлантичної ради в Україну... Цей візит - велика ідея», - сказала Геттемюллер.

За словами заступника генсека, залишається тільки призначити дату. «Я рекомендую цей візит», - наголосила вона.

Геттемюллер заявляє, що Альянс продовжуватиме надання Україні політичної та практичної підтримки.