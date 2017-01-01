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    Керівники НАТО готові відвідати Україну

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    Україна-НАТО
    Україна-НАТО

    Заступник генсека НАТО Роуз Геттемюллер підтримує візит Північноатлантичної ради в Україну

    Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер вважає запрошення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана на її адресу та адресу представників Північноатлантичної ради відвідати Україну гарною ідеєю. Як передає УНІАН, про це вона заявила у четвер в Брюсселі після зустрічі з главою українського уряду.

    «Я підтримую візит Північноатлантичної ради в Україну... Цей візит - велика ідея», - сказала Геттемюллер.

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    За словами заступника генсека, залишається тільки призначити дату. «Я рекомендую цей візит», - наголосила вона.

    Геттемюллер заявляє, що Альянс продовжуватиме надання Україні політичної та практичної підтримки.
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