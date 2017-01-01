Гройсман поїхав у Брюссель до штаб-квартири НАТО

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Під час візиту до Брюсселя Гройсман також планує зустрітися з президентом Європейської Ради Дональдом Туском

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні здійснить візит до штаб-квартири НАТО, передає прес-служба Альянсу.

«Заступник Генерального секретаря НАТО пані Роуз Геттемюллер проведе зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, у штаб-квартирі НАТО в четвер, 9 лютого 2017 року», – йдеться у повідомлені.

Також повідомляється, що на 14:15 за місцевим часом запланований спільний вихід до преси Геттемюллер та Гройсмана.

Під час візиту до Брюсселя 9-10 лютого Гройсман також планує зустрітися з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.

Також у Брюсселі Гройсман візьме участь у конференції «Заохочення та скерування: перезавантаження українських реформ», організовану Центром європейських досліджень Мартенса.

Нагадаємо, країни НАТО підтвердили, що не знімуть з РФ санкції без виконання Мінських угод.