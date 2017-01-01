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    Гройсман поїхав у Брюссель до штаб-квартири НАТО

    • Сьогодні, 09:52
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    Під час візиту до Брюсселя Гройсман також планує зустрітися з президентом Європейської Ради Дональдом Туском

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні здійснить візит до штаб-квартири НАТО, передає прес-служба Альянсу.

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    «Заступник Генерального секретаря НАТО пані Роуз Геттемюллер проведе зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, у штаб-квартирі НАТО в четвер, 9 лютого 2017 року», – йдеться у повідомлені.

    Також повідомляється, що на 14:15 за місцевим часом запланований спільний вихід до преси Геттемюллер та Гройсмана.

    Під час візиту до Брюсселя 9-10 лютого Гройсман також планує зустрітися з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.

    Також у Брюсселі Гройсман візьме участь у конференції «Заохочення та скерування: перезавантаження українських реформ», організовану Центром європейських досліджень Мартенса.

    Нагадаємо, країни НАТО підтвердили, що не знімуть з РФ санкції без виконання Мінських угод.

     

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