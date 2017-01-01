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    НАТО: Україна залишається топ-пріоритетом Альянсу

    • Сьогодні, 02:20
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    Прапори НАТО та України
    Прапори НАТО та України

    Також в НАТО нагадали про необхідність боротьби з корупцією

    Спецпредставник Генсека НАТО повідомив українську делегацію, що Україна залишається у пріоритеті Альянсу. Про це йдеться у заяві прес-служби місії України при НАТО.

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    «У ході зазначеної зустрічі стороною НАТО було наголошено, що Україна залишається топ-пріоритетом порядку денного Альянсу. Високий представник НАТО також привітав зусилля України, спрямованні на запобігання та боротьбу з корупцією у секторі безпеки і оборони, та запевнив, що Альянс залишатиметься її надійним партнером у цій діяльності», - йдеться у повідомленні.

    Водночас в НАТО зазначили, що боротьба з корупцією залишається ключовою умовою для подальшої підтримки з боку країн-членів Альянсу процесу реформування оборонної сфери України.

    Нагадаємо, що в середу відбулося позачергове засідання Комісії Україна-НАТО.

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