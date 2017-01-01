Київська влада до Євробачення пустить на туалет і фонтан 32 млн грн (документ)

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«Євробачення-2017»

Перші 13 млн грн. спрямовано на реконструкцію фонтанів на Майдані Незалежності

Київська міська державна адміністрація запланувала витратити 32 млн грн. на реконструкцію об’єктів інфраструктури до пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Про це зазначено у відповіді департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА, що є у розпорядженні «Главкому».

Значне фіксування передбачено на реконструкцію малих та великого фонтану на Майдані Незалежності (парна сторона вулиці Хрещатик) – 30 млн. грн. На 1 квітня в роботу пущено 12,8 млн грн. За ці кошти демонтовано старі конструкції та гранітне облицювання і розпочато монтаж 30-ти насосних модулів, прокладено новий трубопровід водопостачання, встановлено вентиляцію. Окремо робітники провели підготовчі роботи до встановлення системи звукового супроводження та відеоспостереження.

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Водночас у 2012 році КМДА замовляла ТОВ «Українсько-китайський центр розвитку» модернізацію фонтанного комплексу з встановленням світло-динамічного обладнання на Майдані Незалежності 4,02 млн грн. Нинішній ремонт цих саме фонтанів коштує у вісім разів дорожче.

Крім цього, до «Євробачення-2017» місцева влада має намір за 900 тис. грн. капітально відремонтувати громадські вбиральні у Гідропаку та оплатити 1,2 млн грн. за послуги, пов’язані з обслуговуванням мобільних туалетних кабін.

Загалом кошторис витрат на підготовку та проведення «Євробачення-2017» в Україні становить 855,4 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у 2016 році Київська міська державна адміністрація за рахунок субвенції спрямувала 34,4 млн грн на підготовку та проведення «Євробачення-2017».

Нагадаємо, що 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» цього року навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братиме участь 43 країни. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

Україну на «Євробаченні» представить гурт O.Torvald.

Як повідомлялося, 30 січня Україна презентувала емблему і слоган «Євробачення-2017».