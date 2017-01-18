Київський суд розгляне у січні апеляцію «Газпрому» на штраф

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Розгляд справи призначено на 18 січня

Розгляд апеляції російського газового монополіста «Газпром» на рішення суду, згідно з яким Антимонопольний комітет оштрафував компанію за порушення антимонопольного законодавства України на 171,932 мільярда гривень, призначено на 18 січня 2017 року. Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного господарського суду.

«18.01.2017 р. о 9:40. Позивач (заявник) – Антимонопольний комітет України, відповідач (боржник) – ПАТ «Газпром», орган або особа, яка подала апеляційну скаргу – ПАТ «Газпром», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що предметом подання апеляційної скарги є стягнення з компанії 85,966 мільярда гривень штрафу і 85,966 мільярда гривень пені у результаті першого розгляду спору між Антимонопольним комітетом і «Газпромом».

Нагадаємо, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ «Газпром» на 85,86 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему.

«Газпром» оскаржив рішення АМКУ, проте Господарський суд Києва повернув позовну заяву без розгляду. Суди всіх інстанцій, у тому числі Верховний суд України, відмовили ПАТ «Газпром» у задоволенні скарги про визнання повернення незаконним.

5 жовтня Антимонопольний комітет України подав до Господарського суду міста Київ позовну заяву про примусове стягнення з ПАТ «Газпром» штрафу, пені та зобов’язання виконати рішення комітету стосовно припинення порушення.

5 грудня Господарський суд Києва прийняв рішення у справі за позовом АМКУ до «Газпрому» про примусове стягнення штрафу та пені.

«Газпром» подав позов до Стокгольмського арбітражу на рішення Господарського суду Києва про примусове стягнення штрафу в розмірі 172 млрд гривень.

Також «Газпром» подав до Київського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Києва.