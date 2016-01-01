Литовський суд залишив у силі штраф «Газпрому» на 35 млн євро

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Газпром

Штраф було накладено ще у 2014 році, але «Газпром» намагався оскаржити його

Литовський суд залишив в силі рішення Ради з конкуренції, який ще в 2014 році наклав на «Газпром» штраф у розмірі 35,6 млн евро, передає Reuters.

Штраф був призначений у зв'язку з тим, що концерн не погодився підписати з компанією Lietuvos energijos gamyba (тоді - Lietuvos energija) угоду з обміну газом, відзначає литовське агентство BNS.

На думку місцевого антимонопольного відомства, своєю відмовою «Газпром» перешкоджав підписанню литовською компанією договорів з іншими постачальниками газу і тим самим порушив умови дозволу на придбання концерном 34% акцій Lietuvos dujos, виданого Радою з конкуренції в 2004 році.

Угода LEG з однієї з європейських компаній дозволила б знизити витрати на закупівлю газ, а це скоригувало би і ціни на електроенергію для споживачів, порахували в Раді з конкуренції.

У 2015 році «Газпром» намагався оскаржити штраф в суді Вільнюса, але інстанція відхилила позов.

Нагадаємо, у січні 2016 року комітет оштрафував ПАТ «Газпром» на 85,86 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему.

«Газпром» оскаржив рішення АМКУ, проте Господарський суд Києва повернув позовну заяву без розгляду. Суди всіх інстанцій, у тому числі Верховний суд України, відмовили ПАТ «Газпром» у задоволенні скарги про визнання повернення незаконним.

5 жовтня Антимонопольний комітет України подав до Господарського суду міста Київ позовну заяву про примусове стягнення з ПАТ «Газпром» штрафу, пені та зобов’язання виконати рішення комітету стосовно припинення порушення.

5 грудня Господарський суд Києва прийняв рішення у справі за позовом АМКУ до «Газпрому» про примусове стягнення штрафу та пені.

«Газпром» подав позов до Стокгольмського арбітражу на рішення Господарського суду Києва про примусове стягнення штрафу в розмірі 172 млрд гривень.

Також «Газпром» подав до Київського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Києва

Джерело: ТАСС