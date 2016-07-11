Кириленко хоче повернути в Україну прах Петлюри й Бандери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко

Віце-прем’єра спонукав до цього скандал довкола могили Олександра Олеся

Ситуація із похованням видатного українського поета Олександра Олеся гостро ставить питання про перенесення в Україну праху провідників українського визвольного руху.

Про це у Twitter написав віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

«Сумна історія з Олесем знову ставить на порядок денний створення Національного пантеону. Треба повернути в Україну Петлюру, Бандеру, Коновальця», – зазначив він.

Сумна історія з Олесем знову ставить у порядок денний створення Національного Пантеону.Треба повернути в Україну Петлюру,Бандеру,Коновальця — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 января 2017 г.

Віце-прем’єр вважає, що майбутній Національний пантеон має «поєднати у собі пам'ять про героїв визвольних змагань та наших сучасників – героїв АТО».

Нагадаємо, останки відомого українського поета Олександра Олеся, похованого у Чехії, було примусово ексгумовано. За інформацією МЗС України, останки Олеся та його дружини після ексгумації перемістили до депозитарію Ольшанського кладовища.

Спадкоємці письменника вже дали згоду на перепоховання праху свого відомого предка в Україні.

Могила лідера українських націоналістів Степана Бандери знаходиться в Мюнхені. Голова Проводу українських націоналістів Євген Коновалець похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі. Могила організатора українських збройних сил Симона Петлюри – на кладовищі Монпарнас у Парижі.