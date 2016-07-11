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    Кириленко хоче повернути в Україну прах Петлюри й Бандери

    • Вчора, 15:52
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    Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко
    Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко

    Віце-прем’єра спонукав до цього скандал довкола могили Олександра Олеся

    Ситуація із похованням видатного українського поета Олександра Олеся гостро ставить питання про перенесення в Україну праху провідників українського визвольного руху.

    Про це у Twitter написав віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

    «Сумна історія з Олесем знову ставить на порядок денний створення Національного пантеону. Треба повернути в Україну Петлюру, Бандеру, Коновальця», – зазначив він.

    Віце-прем’єр вважає, що майбутній Національний пантеон має «поєднати у собі пам'ять про героїв визвольних змагань та наших сучасників – героїв АТО».

    Нагадаємо, останки відомого українського поета Олександра Олеся, похованого у Чехії, було примусово ексгумовано. За інформацією МЗС України, останки Олеся та його дружини після ексгумації перемістили до депозитарію Ольшанського кладовища.

    Спадкоємці письменника вже дали згоду на перепоховання праху свого відомого предка в Україні.

    Могила лідера українських націоналістів Степана Бандери знаходиться в Мюнхені. Голова Проводу українських націоналістів Євген Коновалець похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі. Могила організатора українських збройних сил Симона Петлюри – на кладовищі Монпарнас у Парижі.

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