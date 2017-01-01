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    Китай хоче долучитися до виробництва ядерного палива в Україні

    • Вчора, 23:37
    • Розсилка
    Атомна станція
    Атомна станція

    Також Китай готовий взяти участь у будівництві в Україні виробничих потужностей з виготовлення теплових збірок

    Китай зацікавився будівництвом потужностей з виробництва ядерного палива в Україні.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

    «Китайська сторона висловила зацікавленість у спільній реалізації інвестиційного проекту на базі споруджуваної шахти на Новокостянтинівському родовищі уранових руд», - йдеться у повідомленні.

    Також Китай готовий взяти участь у будівництві в Україні виробничих потужностей з виготовлення теплових збірок для задоволення потреб українських атомних електростанцій.

    Нагадаємо, 10 травня Кабінет міністрів України продовжив режим дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії ще на один місяць.

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