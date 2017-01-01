Китай хоче долучитися до виробництва ядерного палива в Україні
- Вчора, 23:37
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Також Китай готовий взяти участь у будівництві в Україні виробничих потужностей з виготовлення теплових збірок
Китай зацікавився будівництвом потужностей з виробництва ядерного палива в Україні.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
«Китайська сторона висловила зацікавленість у спільній реалізації інвестиційного проекту на базі споруджуваної шахти на Новокостянтинівському родовищі уранових руд», - йдеться у повідомленні.
Також Китай готовий взяти участь у будівництві в Україні виробничих потужностей з виготовлення теплових збірок для задоволення потреб українських атомних електростанцій.
Нагадаємо, 10 травня Кабінет міністрів України продовжив режим дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії ще на один місяць.