Уряд продовжив ще на місяць надзвичайний стан в енергетиці
- Сьогодні, 13:33
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Надзвичайний стан в енергетиці
Режим надзвичайних заходів діє у сфері електричної енергії вже три місяці
Кабінет міністрів України продовжив режим дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії ще на один місяць.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Таку пропозицію вніс міністр енергетики Ігор Насалик. Він також нагадав, що режим надзвичайних заходів діє у сфері електричної енергії вже три місяці.
Як повідомлялося, 15 лютого уряд прийняв розпорядження «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії».
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Джерело: Укрінформ