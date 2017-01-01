Уряд продовжив ще на місяць надзвичайний стан в енергетиці

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Надзвичайний стан в енергетиці

Режим надзвичайних заходів діє у сфері електричної енергії вже три місяці

Кабінет міністрів України продовжив режим дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії ще на один місяць.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Таку пропозицію вніс міністр енергетики Ігор Насалик. Він також нагадав, що режим надзвичайних заходів діє у сфері електричної енергії вже три місяці.

Як повідомлялося, 15 лютого уряд прийняв розпорядження «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії».

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Джерело: Укрінформ