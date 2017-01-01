Кияни прийшли попрощатися із Блаженнішим Любомиром Гузаром

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Фото: УНН Кияни прощаються з Любомиром Гузаром у Патріаршому соборі Воскресіння Христового

Люди віддають останню шану колишньому предстоятелю УГКЦ

У неділю зранку сотні киян почали сходитися до Патріаршого собору Воскресіння Христового, щоб попрощатися з колишнім предстоятелем УГКЦ Любомиром Гузаром, передає УНН. Люди несуть квіти та віддають шану покійному. Біля входу до собору чергує поліція.

Напередодні труну з тілом Блаженнішого Любомира привезли зі Львова до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві, повідомляє Українська греко-католицька церква.

«Світлої пам’яті Блаженнішого Любомира у супроводі глави УГКЦ Блаженнішого Святослава привезли зі Львова до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві, де вірні та всі люди доброї волі зможуть віддати останню шану усопшому. Від моменту, коли труну встановили посередині храму, всі охочі мають змогу попрощатися з Блаженнійшим – двері собору будуть відчинені цілодобово і біля домовини відбуватимуться молитовні чування», – йдеться у повідомленні.

Напередодні відбулося прощання з Любомиром Гузаром у соборі Святого Юра у Львові.

Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

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