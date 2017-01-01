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    Львівяни всю ніч ішли до собору Святого Юра попрощатися з Гузаром

    • Сьогодні, 08:44
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    Любомир Гузар
    Любомир Гузар

    Люди приїздили з інших міст і областей, щоб попрощатися з Любомиром Гузаром

    У Львові другий день прощаються із главою Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженнішим Любомиром Гузаром.

    Віряни йшли до домовини багаторічного предстоятеля Української греко-католицької церкви всю ніч. Люди приїздили з інших міст і областей.

    Прилеглі вулиці до собору Святого Юра перекрили. Людей просять залишати власні авто на околицях міста та діставатися до храму або громадським транспортом, або спеціальними автобусами.

    Попрощатися з Гузаром ідуть з квітами, також батьки беруть із собою малих дітей.

    Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

    Львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром 2-3 червня, а кияни 4 та 5 червня.

    В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. 

    У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

    Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

    Читайте матеріал «Главкома»:  «Війна буде тривати, допоки вона буде вигідна». Заповіт Любомира Гузара.

    Також читайте інтерв'ю: Любомир Гузар: 25 грудня чи 7 січня? Переконаний, всі християни повинні святкувати Різдво разом

    Джерело: ТСН

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