Львівяни всю ніч ішли до собору Святого Юра попрощатися з Гузаром

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Любомир Гузар

Люди приїздили з інших міст і областей, щоб попрощатися з Любомиром Гузаром

У Львові другий день прощаються із главою Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженнішим Любомиром Гузаром.

Віряни йшли до домовини багаторічного предстоятеля Української греко-католицької церкви всю ніч. Люди приїздили з інших міст і областей.

Прилеглі вулиці до собору Святого Юра перекрили. Людей просять залишати власні авто на околицях міста та діставатися до храму або громадським транспортом, або спеціальними автобусами.

Попрощатися з Гузаром ідуть з квітами, також батьки беруть із собою малих дітей.

Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

Львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром 2-3 червня, а кияни 4 та 5 червня.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.

У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

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Джерело: ТСН