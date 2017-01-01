Кличко на Українському сніданку у Давосі: Щодо територіальної цілісності України торгів бути не може



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аби доносити до європейських, американських політиків пріоритети і позицію України та її влади, треба використовувати всі можливі майданчики, переконаний мер Києва

Україна свій вибір зробила, свій шлях визначила. І відстоюватиме свою державність, втілюватиме необхідні реформи, аби успішно цей шлях подолати. У нашої країни немає іншої альтернативи, крім процесу європейської і євроатлантичної інтеграції. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарях журналістам у Давосі перед початком Українського сніданку.

«Я сьогодні тут для того, аби і надалі доносити позицію – і мою особисту як політика та громадянина, і української влади – що в України немає іншої альтернативи, крім процесу європейської і євроатлантичної інтеграції, – зазначив Кличко. – Сьогодні точаться дискусії щодо того, аби «поміняти» Донбас на Крим чи озвучуються інші «ідеї». Але я переконаний: жодних торгів щодо територіальної цілісності України бути не може! І це – ключова позиція».

Він зазначив, що необхідно сьогодні доносити до європейських, американських політиків пріоритети і позицію України, її влади. І для цього треба використовувати всі можливі майданчики.

В Українському сніданку в Давосі взяли участь колишній прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, екс-міністр оборони США Роберт Гейтс, міністр закордонних справ Данії Крістіан Йенсен, колишній генсек НАТО та прем’єр Данії Андерс Расмуссен, екс-президент Польщі Александр Квасьневський, інші українські та європейські політики.

Сьогодні у Давосі Віталій Кличко візьме участь у заході, який традиційно влаштовує американське видання Washington Post і на який збираються лідери з усього світу в сфері політики, фінансів, медіа і технологій.