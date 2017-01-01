Кличко не виключає повного закриття Шулявського мосту
- Вчора, 22:45
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Наразі проводиться експертна оцінка того, що трапилось із Шулявським мостомМер Києва Віталій Кличко не виключає повного закриття руху на мосту біля метро «Шулявська», де обвалилася частина конструкції.
Про це він заявив журналістам.
Кличко каже, що зараз проводиться експертна оцінка того, що трапилось із мостом. Після неї буде прийняте рішення: перекрити міст повністю або частково.
Мер також заявив, що зараз розробляються об'їзні маршрути.
Експерти працюватимуть всю ніч. Детальна інформація щодо стану мосту буде надана не раніше 6 ранку.
Нагадаємо, у Києві ввечері в понеділок, 27 лютого, обвалився міст на Шулявському шляхопроводі.
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міст, що обвалився на Шулявському шляхопроводі, не був аварійним.
Джерело: Еспресо ТВ