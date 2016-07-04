Кличко у цьому році відновить будівництво Подільсько-Воскресенського мосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кличко пообіцяв у 2020 році відкрити Подільсько-Воскресенський міст

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту буде відновлено цьогоріч.

Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко в ефірі «112 Україна».

«Я провів переговори з німецькою стороною. Залучили інвесторів, німецьких фахівців, виділили 200 тис. євро на аналітику, наступного місяця міністр інфраструктури приїде до Києва. Впевнений, що ми з мертвої точки зрушимо це питання, і будівництво моста почнеться цьогоріч», — сказав Кличко.

За словами столичного глави, міст мають відкрити у 2020 році.

«Через три роки ми повинні святкувати відкриття руху по цьому мосту», — додав мер столиці.