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    Кличко у цьому році відновить будівництво Подільсько-Воскресенського мосту

    • Сьогодні, 07:29
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    Кличко пообіцяв у 2020 році відкрити Подільсько-Воскресенський міст

    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту буде відновлено цьогоріч.

    Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко в ефірі «112 Україна».

    «Я провів переговори з німецькою стороною. Залучили інвесторів, німецьких фахівців, виділили 200 тис. євро на аналітику, наступного місяця міністр інфраструктури приїде до Києва. Впевнений, що ми з мертвої точки зрушимо це питання, і будівництво моста почнеться цьогоріч», — сказав Кличко.

    За словами столичного глави, міст мають відкрити у 2020 році.

    «Через три роки ми повинні святкувати відкриття руху по цьому мосту», — додав мер столиці.

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