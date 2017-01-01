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    Він втомився і впав. Як у соцмережах жартують з обвалення Шулявського мосту

    • Сьогодні, 10:28
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    Шулявський міст
    Шулявський міст

    Увечері 27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який уже давно обіцяли реконструювати

    Міст, що обвалився на Шулявському шляхопроводі, не був аварійним. «Аварійним він визнаний не був», – заявив Віталій Кличко.

    «Він втомився від часу, з одного боку. З іншого – це те, що були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації», – додав столичний голова.

    Саме на слова про «втомився від часу» бурхливо відреагували користувачі соціальних мереж, які створили фотожаби, присвячені меру Києва Віталію Кличку. Також не оминув своєю увагою ситуацію з мостом і інтернет-мем Почекун.

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    Він втомився і впав. Як у соцмережах жартують з обвалення Шулявського мосту
    Він втомився і впав. Як у соцмережах жартують з обвалення Шулявського мосту
    Він втомився і впав. Як у соцмережах жартують з обвалення Шулявського мосту
    Він втомився і впав. Як у соцмережах жартують з обвалення Шулявського мосту
    Він втомився і впав. Як у соцмережах жартують з обвалення Шулявського мосту
    Він втомився і впав. Як у соцмережах жартують з обвалення Шулявського мосту
    Він втомився і впав. Як у соцмережах жартують з обвалення Шулявського мосту
    Він втомився і впав. Як у соцмережах жартують з обвалення Шулявського мосту
    Він втомився і впав. Як у соцмережах жартують з обвалення Шулявського мосту
    Він втомився і впав. Як у соцмережах жартують з обвалення Шулявського мосту

    Зазначимо, що станом на ранок комунальники демонтували зовнішню конструкцію пішохідної частини Шулявського мосту.

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