Він втомився і впав. Як у соцмережах жартують з обвалення Шулявського мосту

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Шулявський міст

Увечері 27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який уже давно обіцяли реконструювати

Міст, що обвалився на Шулявському шляхопроводі, не був аварійним. «Аварійним він визнаний не був», – заявив Віталій Кличко.

«Він втомився від часу, з одного боку. З іншого – це те, що були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації», – додав столичний голова.

Саме на слова про «втомився від часу» бурхливо відреагували користувачі соціальних мереж, які створили фотожаби, присвячені меру Києва Віталію Кличку. Також не оминув своєю увагою ситуацію з мостом і інтернет-мем Почекун.

Зазначимо, що станом на ранок комунальники демонтували зовнішню конструкцію пішохідної частини Шулявського мосту.