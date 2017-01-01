Кличко зняв з себе відповідальність за нові тарифи на воду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко

У Києві вже відкрили сім Центрів комунального сервісу, де кияни можуть отримати консультацію юриста, бухгалтера, звірити нарахування, отримати актуальні відповіді з питань ЖКГ

Міська влада не впливає на формування тарифів на воду, електроенергію, газ та тепло. Про це в ефірі каналу 112 заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи зростання з 12 травня тарифів на холодну воду.

«Ціни на світло, воду, тепло, газ встановлюються на національному рівні і місто не може вплинути на їх формування», - сказав Кличко.

Водночас, додав він, столична влада робить все, щоб ефективно працював механізм захисту прав та інтересів киян, який ми напрацювали. Зокрема, наголосив Віталій Кличко, в Києві вже відкрили сім Центрів комунального сервісу, де кияни можуть отримати консультацію юриста, бухгалтера, звірити нарахування, отримати актуальні відповіді з питань ЖКГ.

Мер також додав, що нині заборгованість за житлово-комунальні послуги по субсидіях та пільгах становить 2 млрд грн і ці кошти мають бути відшкодовані місту.

Віталій Кличко зауважив, що нині дуже гостро стоїть питання щодо зношеності комунальної інфраструктури, що впливає на затратність її утримання. Зокрема, додав Віталій Кличко, зношеність системи водопостачання становить 70 відсотків. При цьому, наголосив він, столична влада в літній період проводить ремонтні роботи.

«Нам потрібні гроші, щоб готувати місто до опалювального сезону, щоб ніяких надзвичайних подій взимку не сталося», - підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві тарифи на воду зросли на 15%.

Як відомо, тарифи на воду зросли для споживачів 24 водоканалів України.