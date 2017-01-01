Клімкін планує зустрітися з людьми Трампа в лютому

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Павло Клімкін

Україна головуватиме в Раді безпеки ООН лютому

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує провести перші зустрічі з представниками адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в лютому під час візиту до США у рамках місячного головування України в Раді безпеки ООН. Про це він сказав журналістам.

«Ми знаходимось у діалозі. Щодо дат зможу сказати дещо пізніше. Тобто, я буду присутній наступного місяця (у Нью-Йорку. – Ред.), оскільки, як ви знаєте, ми головуємо у Раді безпеки. У нас буде дуже два важливих міністерських засідання: одне присвячене загрозам критичної інфраструктури, а одне присвячене конфліктам на європейському просторі», - сказав Клімкін.

«Звичайно, буду зустрічатися там з представниками американської адміністрації, тому найближчими днями по датах і по зустрічах буде логістична ясність, тоді скажу, але, звичайно, це дуже важливо і ми знаходимося в дуже щільному контакті», - заявив міністр.

Як відомо, Україна сподівається на ухвалення 13 лютого Радою безпеки ООН резолюції про запобігання терористичним нападам на об'єкти інфраструктури

Джерело: УНІАН