Клімкін планує зустрітися з людьми Трампа в лютому
- Сьогодні, 18:37
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Україна головуватиме в Раді безпеки ООН лютому
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує провести перші зустрічі з представниками адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в лютому під час візиту до США у рамках місячного головування України в Раді безпеки ООН. Про це він сказав журналістам.
«Ми знаходимось у діалозі. Щодо дат зможу сказати дещо пізніше. Тобто, я буду присутній наступного місяця (у Нью-Йорку. – Ред.), оскільки, як ви знаєте, ми головуємо у Раді безпеки. У нас буде дуже два важливих міністерських засідання: одне присвячене загрозам критичної інфраструктури, а одне присвячене конфліктам на європейському просторі», - сказав Клімкін.
«Звичайно, буду зустрічатися там з представниками американської адміністрації, тому найближчими днями по датах і по зустрічах буде логістична ясність, тоді скажу, але, звичайно, це дуже важливо і ми знаходимося в дуже щільному контакті», - заявив міністр.
Як відомо, Україна сподівається на ухвалення 13 лютого Радою безпеки ООН резолюції про запобігання терористичним нападам на об'єкти інфраструктури
Джерело: УНІАН