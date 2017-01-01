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    Климпуш-Цинцадзе про безвіз: від України зараз залежить дуже мало

    • Сьогодні, 04:57
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    Зараз «безвіз» у руках європейських парламентаріїв і Європейського парламенту, зазначила Климпуш-Цинцадзе

    У питанні безвізового режиму від України зараз залежить дуже мало, все у руках європейських політиків і Європарламенту.

    Про це розповіла віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі «Еспресо.TV».

    «Від нас залежить дуже мало у питанні «безвізу». Зараз це виключно технічні процедури. Ми чекаємо середини лютого, коли буде ухвалено остаточний механізм щодо призупинки безвізового режиму ЄС з третіми країнами», – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

    За її словами, зараз Україна може тільки продовжувати робити те, що й робила – запроваджувати електронне декларування, а також нагадувати про відповідальність ЄС щодо взятих зобов’язань у наданні безвізового режиму тоді, коли Україна виконає свої зобов’язання. «А ми їх виконали», – підкреслила віце-прем’єр.

    «Зараз «безвіз» у руках європейських парламентаріїв і Європейського парламенту. Я дуже хочу вірити, що це літо стане часом «Ч» для України», – наголосила політик. 

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