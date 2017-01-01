Командир «ЛНР» помер від передозування наркотиками - розвідка
- Сьогодні, 12:38
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Терористи на Донбасі почали святкувати 23 лютого, вживаючи наркотики
На Луганщині помер від передозування наркотиками командир взводу 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ).
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
«Окремі військовослужбовці вже розпочали святкування з вживанням наркотичних речовин. 21 лютого ц.р. помер від передозування наркотиками командир взводу 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК», - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що серед бойовиків на Донбасі зростає кількість наркоманів.
Нагадаємо, бойовики продовжують застосовувати «Гради» та артилерію: поранено військового.
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