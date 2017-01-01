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    Командир «ЛНР» помер від передозування наркотиками - розвідка

    • Сьогодні, 12:38
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    Терористи на Донбасі почали святкувати 23 лютого, вживаючи наркотики

    На Луганщині помер від передозування наркотиками командир взводу 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ).

    Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

    «Окремі військовослужбовці вже розпочали святкування з вживанням наркотичних речовин. 21 лютого ц.р. помер від передозування наркотиками командир взводу 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялось, що серед бойовиків на Донбасі зростає кількість наркоманів.

    Нагадаємо, бойовики продовжують застосовувати «Гради» та артилерію: поранено військового.

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