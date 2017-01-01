Серед бойовиків на Донбасі зростає кількість наркоманів - розвідка
- Сьогодні, 16:26
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Російські військові почнуть тестувати своїх терористів на вміст наркотичних речовин
Серед військовослужбовців ЗС РФ, які дислокуються в тимчасово окупованому Криму, спостерігається зростання випадків вживання наркотиків.
Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Серед військовослужбовців з’єднань і частин ЗС РФ, які дислокуються на тимчасово окупованій території Криму, спостерігається зростання кількості випадків вживання наркотичних речовин як рядовим, так і командним складом», — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що з метою локалізації цього явища керівництвом МО РФ створено спеціальні бригади військових лікарів, якими проводиться комплекс заходів, у т.ч. «рейдові» тестування особового складу на вміст у організмі наркотичних речовин.