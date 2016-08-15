Компанія, яка виграла тендер на півмільйона, зареєстрована на території окупованої Горлівки

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Фірма, яка знаходиться на території так званої «ДНР», виграла тендер на поставку добрива для миколаївського ліцею

Новоодеський професійний аграрний ліцей (Миколаївська область) 16 січня за результатами тендеру замовив ТОВ «Інтерполіхім» добрива на 458 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть «Наші гроші».

Протягом року фірма поставить 45 т добрива у мішках по 50 кг за ціною 10 170 грн. за тонну. У відкритих джерелах є дані про її продаж по 8 900-9 200 грн/т на умовах EXW, тобто без урахування вартості доставки.

При цьому на сайті самого «Інтерполіхіму» вказано ціну 9 500 грн/т.

Переможець додав до своєї пропозиції паспорти якості на продукцію виробництва АТ «Міндобрива» і ПАТ «Дорогобуж» (обидва – Росія).

Зазначимо, що за даними держреєстру, «Інтерполіхім» зареєстрований в окупованому терористами місті Горлівка Донецької області на місцевого жителя Олександра Галицького. У договорі фірма вказала, крім юридичної, ще й фактичну адресу в Києві – по вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 4/6, корпус А, оф. 605.

Донецький номер телефону фірми 0623451969 також використовують ТОВ «Інвестленд» і ТОВ «УЗавто-Донецьк».

Олександру Галицькому також належить ТОВ «Торговий дім «Новахім», переоформлене з Горлівки в місто Вишневе на Київщині, яке ще не перемагало на торгах.

У 2011 році «Інтерполіхім» виграв єдиний тендер ДП «ДГ «Забойщик» Інституту олійних культур НААН України» на 717 тис грн. Після довгої перерви у березні минулого року фірма отримала два підряди філій «Укргазвидобування» на 4,98 млн грн.

На нинішніх торгах конкурентами були ТОВ «Хімагроінвест» і ТОВ «Техноторг».

Херсонський «Хімагроінвест» зареєстрували мешканці Сімферополя Руслан Савлук та Павло Новіков, власники фірми з майже ідентичною назвою – ПП «Хімагроінвест». Ці два підприємства з 2009 року отримали підрядів на 69,92 млн грн., усі – від Інституту рису НААН України та його ж ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН України».

Миколаївський «Техноторг» належить місцевим жителям Ігорю Калюжному та Євгену Березовському, засновникам ТОВ «Техноторг-Дон».