Консульства Польщі відновили свою роботу в Україні

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Консульство Польщі у Вінниці

Консульства призупинили свою роботу від середи, 29 березня

Від сьогодні, 4 квітня, усі консульські установи Польщі в Україні відновлюють свою роботу. Про це повідомляє польське радіо RMF FM, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського.

Міністр Ващиковський наголосив, що всі дипломатичні установи отримали належну охорону від Національної гвардії України.

Про відновлення роботи із 4 квітня повідомляється також і на сайті Генерального консульства Республіки Польща у Львові.

«Повідомляємо, що 4 квітня 2017 року Генеральне консультство РП у Львові відновлює прийом відвідувачів», - йдеться у повідомленні.

Посольство Польщі у Києві та консульства в інших містах були закриті після теракту у Луцьку, 29 березня. Тоді, нагадаємо, невідомі вистрілили із гранатомета по будівлі консульства Польщі. Унаслідок цього ніхто не постраждав, але дипломатичні установи Польщі в Україні призупинили свою роботу, вимагаючи належної охорони.

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